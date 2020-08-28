Украина улучшила позиции в европейском рейтинге борьбы с терроризмом

Украина улучшила позиции в борьбе с терроризмом. Фото: pixabay

Усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных незаконно, включая противодействие финансированию терроризма, положительно оценили в Совете Европы.

Эту информацию обнародовали в докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL, передает "Укрінформ".

"MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2 ключевых сферах: совершенствование положений законодательства в борьбе с финансированием терроризма; наложения санкций на финансовые институты и другие структуры, которые не выполняют требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - заявили в Совете Европы.

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Эксперты MONEYVAL проанализировали законодательные, регуляторные, институциональные меры, которые были реализованы в Украине с целью исправления имеющихся ранее недостатков. Благодаря этим положительным шагам, MONEYVAL сейчас перевел Украину к высшему международному рейтингу по этим 2 критериям, в частности,из страны которая "частично отвечает", в страну с "высоким уровнем соответствия".

Но MONEYVAL не удовлетворил запрос Украины улучшить рейтинговые показатели по 4 другим сферам: финансовые санкции, связанные с терроризмом; финансовые санкции, связанные с нераспространением (отмыванием денег); регуляторная база и контроль за профессиональной деятельностью, не связанной с финансами; ведение национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В докладе отмечают, что на сегодняшний день Украина выполнила только 11 из 40 рекомендации ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по утверждению международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Украинская система публичных закупок набрала 97,05 балла из 100 возможных и заняла первое место в Рейтинге прозрачности публичных закупок. 2-е место заняла Молдова с 92,81 балла, 3-е - Колумбия, 91,77 балла.Самый худший результат - у Таджикистана, 37,88 балла.