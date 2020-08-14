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пятница, 14 августа 2020 15:09

Украинские публичные закупки признали самыми прозрачными в мире

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Украинские публичные закупки признали самыми прозрачными в мире
В прошлом году Украина занимала второе место с 86,26 балла и проигрывала Молдове. Фото: pixabay.com

Украинская система публичных закупок набрала 97,05 балла из 100 возможных и заняла первое место в Рейтинге прозрачности публичных закупок.

Второе место заняла Молдова с 92,81 балла, третье - Колумбия, 91,77 балла.

Самый худший результат - у Таджикистана, 37,88 балла, говорится в Рейтинге прозрачности публичных закупок.

В прошлом году Украина занимала второе место с 86,26 балла и проигрывала Молдове.

Рейтинг проводит Institute for Development of Freedom of Information совместно с партнерскими организациями. Он оценивает законодательство госзакупок и прозрачность процессов за 64 показателям. Сначала рейтинг охватывал только европейский и азиатский регионы, однако теперь в него входят 39 стран мира.

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Украина получила победную позицию, в частности, благодаря поправкам в Закон "О публичных закупках", которые вступили в силу в 2020 году. Они позволили государственным организациям избежать мошенничества и коррупционных схем.

С 19 апреля вступила в действие новая редакция закона "О публичных закупках", которая, в частности, предусматривает большое обновление ProZorro.

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