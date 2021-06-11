Украина - третья в Европе по смертности от Сovid-19

Украина оказалась на третьем месте в Европе по смертности от коронавируса. За сутки 9 июня в мире зафиксировали 434 852 инфицирования Covid-19.

Больше всего больных зафиксировали в Индии, Бразилии и Колумбии, свидетельствуют данные Worldometers. Украина с 1 785 случаями находится на 36-м месте в мире – между Афганистаном (1 824) и Гватемалой (1 785). Среди европейских стран по количеству инфицированных Украина седьмая.

В Индии зарегистрировали 91 266 случаев, в Бразилии – 89 802, а в Колумбии – 29 302. Много инфицированных также в Аргентине – 27 628 случаев, в США - 14 880.

Всего в мире от Covid-19 за сутки умерли 11,4 тыс. людей. По ежедневному количеству смертей Украина 17-я в мире.

Автор: worldometers.info

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Вчера в Индии зафиксировали самый высокий показатель смертности от коронавируса в мире – 6148 умерших. Жители индийского города Уттаркаши видели, как бродячие собаки ели человеческое мясо на берегу реки. Некоторые трупы были наполовину сожжены после того, как их вынесло на берег реки Бхагиратхи. Крематории страны не справляются с количеством умерших из-за волны коронавируса.