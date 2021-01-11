Украина рассматривает внедрение Covid-паспортов - Ляшко

В Украине исследуют, возможно ли внедрить паспорт вакцинации. Фото: pixabay

Украина изучает возможность введения спецпаспортов, которые могут выдавать после вакцинации от коронавируса.

Вопрос, может ли человек после вакцинации инфицировать других, еще исследуют, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Он напомнил, что во время пандемии большинство стран ввели дополнительные правила для пересечения их границ. В частности Украина требует полис медицинского страхования, который покрывает лечение от Covid-19. Также люди должны пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

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В то же время некоторые государства, после того, как изобрели вакцину от коронавируса, заявляют о том, что, возможно, потребуют Covid-паспорт о вакцинации вместо предварительных условий въезда.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока что не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинировано от Covid-19 лицо больше не способно инфицировать других людей", - сказал Ляшко.

По его словам, правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда вакцина, которую используют, одобренная ВОЗ.

"Поэтому никаких "спутников", - заявил главный санврач.

Перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации изучают во Всемирной организации здравоохранения. Эти сертификаты могут использоваться во время путешествий, рассказал медицинский эксперт ВОЗ, пишет Reuters. В организации рекомендуют воздержаться от использования так называемых паспортов иммунитета для пациентов, которые переболели коронавирусной болезнью.