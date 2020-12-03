ВОЗ может ввести э-сертификаты вакцинации для путешествий

Сертификаты вакцинации, возможно, понадобятся для путешествий. Фото: pixabay

Перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации изучают во Всемирной организации здравоохранения.

Эти сертификаты могут использоваться во время путешествий, рассказал медицинский эксперт ВОЗ, пишет Reuters.

В организации рекомендуют воздержаться от использования так называемых "паспортов иммунитета" для пациентов, которые переболели коронавирусной болезнью.

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"Мы очень внимательно изучаем варианты использования технологий в мероприятиях защиты по Covid-19, один из них - это то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации", - отметил он.

Международные электронные пропуска для пассажиров с декабря начнут использовать 5 крупных мировых авиакомпаний. Пропуска будут указывать на отсутствие коронавируса, пишет Financial Times. Авиакомпании рассчитывают, что это позволит выйти из коллапса, который возник из-за пандемии.