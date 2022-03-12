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суббота, 12 марта 2022 06:54

Украина просит закрыть порты для россиян

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Украина просит закрыть порты для россиян
Украина просит помочь своим морякам и закрыть порты для россиян. Фото: pixabay.com

Украина призвала закрыть порты для российских кораблей во время внеочередной сессии Совета Международной морской организации 10-11 марта.

Участие в ней приняли 16 государств, сообщают в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, Украина требует открытие морского гуманитарного коридора для эвакуации гражданских судов и экипажей из зоны боевых действий и возобновления коммерческого судоходства.

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"Для экипажей тех судов, которые не покинули опасные воды из соображений безопасности судоходства, необходимо установить наземные гуманитарные коридоры. А соответствующие организации должны обеспечить безопасность морских цепей поставок, в частности для доставки продуктов и лекарств для гражданского населения Украины, а также оказывать максимальную помощь морякам" , – говорится в сообщении.

Российские военные 26 февраля захватили спасательное судно "Сапфир" и принудительно ведут его в Севастополь.

На борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами", сообщил капитан судна, когда ему дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины. Он рассказал, что все члены экипажа живы, но пришлось боцмана снять на берег из-за обострения грыжи.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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