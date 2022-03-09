Оккупанты захватили спасательное судно и ведут его в Севастополь

Российские военные принудительно ведут спасательное судно "Сапфир", захваченное 26 февраля, в оккупированный Севастополь.
На борту находятся зеленые человечки, которые держат экипаж под дулами, сообщил капитан судна, когда ему дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.
Капитан рассказал, что все члены экипажа живы, но пришлось боцмана снять на берег из-за обострения грыжи.
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Впоследствии на судно прибыл капитан оккупантов, взявший на себя функции командования. Сейчас его ведут в оккупированный Севастополь.
В Администрации морских портов сообщили, что ведут переговоры по возвращению судна в Украину.
Действия россиян квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права. Во время разговора с захваченным кораблем россиянам сообщили об их военных потерях за 14 дней войны.
За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватили в плен. В том числе - поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию.
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