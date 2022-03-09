Оккупанты захватили спасательное судно и ведут его в Севастополь

Судно захватили "зелёные человечки" и ведут его в Севастополь. Фото: Главное управление разведки МО

Российские военные принудительно ведут спасательное судно "Сапфир", захваченное 26 февраля, в оккупированный Севастополь.

На борту находятся зеленые человечки, которые держат экипаж под дулами, сообщил капитан судна, когда ему дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

Капитан рассказал, что все члены экипажа живы, но пришлось боцмана снять на берег из-за обострения грыжи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В этой ситуации мы фашисты" - пленный оккупант расплакался перед камерами

Впоследствии на судно прибыл капитан оккупантов, взявший на себя функции командования. Сейчас его ведут в оккупированный Севастополь.

В Администрации морских портов сообщили, что ведут переговоры по возвращению судна в Украину.

Действия россиян квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права. Во время разговора с захваченным кораблем россиянам сообщили об их военных потерях за 14 дней войны.

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватили в плен. В том числе - поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию.