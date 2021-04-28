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среда, 28 апреля 2021 03:17

Украина прошла пик смертности от Covid-19 - Национальная академия наук

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Украина прошла пик смертности от Covid-19 - Национальная академия наук
Смертность от коронавируса начнет снижаться. Фото: РБК

Украина прошла пик смертей от коронавируса.

"Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от Covid-19", - говорится в новом обзоре Национальной академии наук.

В начале апреля зарегистрировали 481 смерть. Теперь же показатель упал до 430, а в выходные - ниже 200.

В НАН также отмечают стабильное суточное уменьшение количества новых больных. За прошедшую неделю (с 21 до 27 апреля) показатель упал на 14%.

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За ежедневным количеством летальных случаев на прошлой неделе Украина заняла 13-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы.

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