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пятница, 04 июня 2021 13:07

Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю

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Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю
В Украину придет сухая и теплая погода. Фото: pixabay.com

В Украину возвращается теплая погода. 4-6 июня днем ​​температура во всех регионах составит максимум +23°C. С 7 июня на несколько градусов потеплеет.

По прогнозу Укргидрометцентра, постепенно будут отступать дожди. В ближайшие дни осадки ждут в восточных и южных областях. На остальной территории - сухо. Однако дожди с грозами могут вернуться 7-10 июня.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

4 июня - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+16...21°C, ночью +6...11°C.

В Карпатах сухо. Температура днем ​​+8...13°C, ночью +1...6°C.

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5 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +18...23°C, ночью +6...11°C.

6 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Среди дня +18...23°C, ночью +6...11°C.

ВОСТОК

4 июня - облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра до 12 м/с. Температура днем ​​+17...22°C, ночью +9...14°C.

5 июня - переменная облачность. Днем небольшой дождь. Температура днем ​​+18...23°C, ночью +7...12°C.

6 июня - облачно с прояснениями. Днем дождь, местами гроза. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +18...23°C, ночью +7...12°C.

ЦЕНТР

4 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +16...21°C, ночью +8...13°C.

5 июня - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+18...23°C, ночью +7...12°C.

6 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +18...23°C, ночью +7...12°C.

СЕВЕР

4 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +16...21°C, ночью +7...12°C.

5 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +18...23°C, ночью +7...12°C.

6 июня - переменная облачность. Сухо. Днем +18...23°C, ночью +7...12°C.

ЮГ И КРЫМ

4 июня - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра до 12 м/с. Днем +16...21°C, ночью +9...14°C.

5 июня - облачно с прояснениями. Днем дождь. Днем +18...23°C, ночью до +13°C.

6 июня - облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Днем +18...23°C, ночью +8...13°C.

КИЕВ

4 июня - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Днем +16...21°C, ночью до 14°C.

5 июня - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +20...22°C, ночью +10...12°C.

6 июня - переменная облачность. Без осадков. Днем +20...22°C, ночью +10...12°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 - 10 ИЮНЯ:

7-8 июня - облачно с прояснениями. Местами дожди с грозами. Температура днем ​​+18...24°C. Ночью +8...14°C.

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9-10 июня - переменная облачность. Местами дожди с грозами. Днем +18...24°C, ночью до 14°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТИ О ПОГОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, +1,5°C, зафиксировали 4 июня 1977 года в Ужгороде. Наивысшую, +35,8°C, 1942-го в Днепропетровске.

Шквальный ветер был в Баштанке Николаевской 4 июня 1971 года. Достигал скорости 25 м/с.

Сильный град прошел 4 июня 1986-го в Раздольном в Крыму. Достигал в диаметре 25 мм.

16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 числа. Солнечная активность 16 июня достигнет уровня G1. При этом влияние магнитной бури будет ощущаться уже с 15 июня и продлится до 17 числа.

В эти дни у метеозависимых людей могут проявиться неприятные симптомы: головная боль, головокружение, перепады давления, боль в спине или суставах, усталость, проблемы со сном, перепады настроения, а также обострения хронических заболеваний.

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Дата
04
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