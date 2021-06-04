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пятница, 04 июня 2021 07:38

В Украину идет лето: где будет до +22°С

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В Украину идет лето: где будет до +22°С
В Украине потеплеет, дожди отступят. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 июня, из Украины отступит холод и дожди. Зато придет солнечная и теплая погода. Местами потеплеет до +22°С.

Небольшие налогоо возможны только в Луганской, Донецкой областях и в Крыму, передает УНИАН.

Подробный прогноз по областным центрам

В Киеве - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12°С, днем ​​+ 21°С.

Во Львове в пятницу - переменная облачность. Ночью +9°С, днем ​​20°С.

В Луцке переменная облачность, ночью +10°С, днем ​​+21°С.

В Ровно в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +12°С, днем ​​+22°С.

В Тернополе 4 июня ночью будет +11°С, днем ​​20°С, переменная облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +11°С, днем ​​+19°С.

В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью +10°С, днем ​​+20°С.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +11°С, днем ​​+20°С.

В Виннице сегодня будет пасмурно, +12°С...19°С, без осадков.

В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°С, днем ​​+20°С.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°С, днем ​​+20°С.

В Кропивницкому - облачно с прояснениями, температура ночью +10°С, днем ​​+19°С.

В Полтаве сегодня температура воздуха +11°С...19°С, облачно с прояснениями.

В Одессе 4 июня - переменная облачность, температура ночью +13°С, днем ​​+20°С, без осадков.

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В Херсоне в пятницу ночью +11°С, днем ​​+18°С, мрачно.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°С, днем ​+17°С.

В Запорожье - пасмурно, температура ночью +12°С, днем ​​+18°С.

В Сумах сегодня температура воздуха +12°С...20°С, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°С, днем ​​+19°С.

В Днепре будет пасмурно, температура ночью +10°С, днем ​​+19°С.

В Симферополе в пятницу будет дождь, +10°С ...15°С, мрачно.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°С, днем ​​+15°С.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°С, днем ​​+15°С.

Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха может достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура летом существенно повысится. Это произойдет после первой декады июня.

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Дата
04
июня

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