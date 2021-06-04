В Украину идет лето: где будет до +22°С

Сегодня, 4 июня, из Украины отступит холод и дожди. Зато придет солнечная и теплая погода. Местами потеплеет до +22°С.
Небольшие налогоо возможны только в Луганской, Донецкой областях и в Крыму, передает УНИАН.
Подробный прогноз по областным центрам
В Киеве - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12°С, днем + 21°С.
Во Львове в пятницу - переменная облачность. Ночью +9°С, днем 20°С.
В Луцке переменная облачность, ночью +10°С, днем +21°С.
В Ровно в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +12°С, днем +22°С.
В Тернополе 4 июня ночью будет +11°С, днем 20°С, переменная облачность.
В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +11°С, днем +19°С.
В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью +10°С, днем +20°С.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +11°С, днем +20°С.
В Виннице сегодня будет пасмурно, +12°С...19°С, без осадков.
В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°С, днем +20°С.
В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°С, днем +20°С.
В Кропивницкому - облачно с прояснениями, температура ночью +10°С, днем +19°С.
В Полтаве сегодня температура воздуха +11°С...19°С, облачно с прояснениями.
В Одессе 4 июня - переменная облачность, температура ночью +13°С, днем +20°С, без осадков.
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В Херсоне в пятницу ночью +11°С, днем +18°С, мрачно.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°С, днем +17°С.
В Запорожье - пасмурно, температура ночью +12°С, днем +18°С.
В Сумах сегодня температура воздуха +12°С...20°С, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°С, днем +19°С.
В Днепре будет пасмурно, температура ночью +10°С, днем +19°С.
В Симферополе в пятницу будет дождь, +10°С ...15°С, мрачно.
В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°С, днем +15°С.
В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°С, днем +15°С.
Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха может достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура летом существенно повысится. Это произойдет после первой декады июня.
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