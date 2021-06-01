Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать

16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 числа.

Солнечная активность 16 июня достигнет уровня G1, свидетельствуют данные рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН. При этом влияние магнитной бури будет ощущаться уже с 15 июня и продлится до 17 числа.

Автор: tesis.lebedev.ru

В эти дни у метеозависимых людей могут проявиться неприятные симптомы: головная боль, головокружение, перепады давления, боль в спине или суставах, усталость, проблемы со сном, перепады настроения, а также обострения хронических заболеваний.

Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Особенно страдают гипертоники и гипотоники. Врачи рекомендуют метеочувствительным людям меньше подвергаться стрессу, не перетруждаться, высыпаться, не употреблять спиртного и правильно питаться. В дни магнитных бурь лучше исключить мясо из рациона и заменить его рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами. Идеально перейти на средиземноморскую диету, которая отличается обилием свежих овощей и фруктов, а также умеренным количеством мяса и рыбы.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.