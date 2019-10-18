Украина прорвала блокаду Московского патриархата - эксперт

Александр Саган: после признания со стороны Элладской церкви, процесс становления ПЦУ в мире православия оживится. Фото: Укринформ

Российская церковь прикладывала все усилия, чтобы в мире не признали ПЦУ, но не достигла своей цели, говорит в комментарии для Gazeta.ua религиовед Александр Саган, 52 года.

"Более пятидесяти епископов греческой церкви заявили, что на них давила Москва, пыталась влиять на их решения. РПЦ не остановиться и не побрезгует любыми средствами.

Но старания не увенчались успехом. И теперь, после признания со стороны Элладской церкви, процесс становления ПЦУ в мире православия оживится. Есть все причины надеяться, что в ближайшее время нас начнут признавать другие", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ

По словам эксперта, процесс перехода общин в Поместной церкви Украины сейчас немного замедлился.

"Московский патриархат создал мобильные группы юристов, оказывающих давление на судей и оспаривают переход общин. Неправильно трактуют законодательство, шантажируют свидетелей.

Также представители Российской православной церкви давят на священников и те просто боятся переходить под юрисдикцию ПЦУ. Однако не надо думать, что это полностью остановит переход. За сентябрь четыре общины присоединились к Поместной церкви Украины", - добавляет религиовед.

Элладская церковь Греции признала автокефалию Православной церкви Украины. Такое решение они приняли на Архиерейском соборе в Афинах 12 октября.