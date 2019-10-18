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пятница, 18 октября 2019 20:23

Украина прорвала блокаду Московского патриархата - эксперт

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Украина прорвала блокаду Московского патриархата - эксперт
Александр Саган: после признания со стороны Элладской церкви, процесс становления ПЦУ в мире православия оживится. Фото: Укринформ

Российская церковь прикладывала все усилия, чтобы в мире не признали ПЦУ, но не достигла своей цели, говорит в комментарии для Gazeta.ua религиовед Александр Саган, 52 года.

"Более пятидесяти епископов греческой церкви заявили, что на них давила Москва, пыталась влиять на их решения. РПЦ не остановиться и не побрезгует любыми средствами.
Но старания не увенчались успехом. И теперь, после признания со стороны Элладской церкви, процесс становления ПЦУ в мире православия оживится. Есть все причины надеяться, что в ближайшее время нас начнут признавать другие", - объясняет он.

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По словам эксперта, процесс перехода общин в Поместной церкви Украины сейчас немного замедлился.

"Московский патриархат создал мобильные группы юристов, оказывающих давление на судей и оспаривают переход общин. Неправильно трактуют законодательство, шантажируют свидетелей.
Также представители Российской православной церкви давят на священников и те просто боятся переходить под юрисдикцию ПЦУ. Однако не надо думать, что это полностью остановит переход. За сентябрь четыре общины присоединились к Поместной церкви Украины", - добавляет религиовед.

Элладская церковь Греции признала автокефалию Православной церкви Украины. Такое решение они приняли на Архиерейском соборе в Афинах 12 октября.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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