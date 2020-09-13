Украина призывает мир усилить санкции против России

В МИД выразили решительный протест и осудили "противоправную организацию и проведение" так называемых "выборов". Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины призывают мировое сообщество расширить санкции против России.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с противоправной организацией и проведением Российской Федерацией 13 сентября так называемых выборов на временно оккупированных территориях АР Крым и город Севастополь.

В МИД выразили решительный протест и осудили "противоправную организацию и проведение" так называемых "выборов".

"Проведение Российской Федерацией псевдовыборы на территориях Автономной Республики Крым и г.. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - сказано в заявлении. В МИД предупреждают: все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" будут нести ответственность согласно украинскому законодательству. "Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых" выборов "на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций ", - сказано в заявлении.

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Как отмечается, 13 сентября во временно оккупированном Крыму основной день голосования на так называемых "выборах" "губернатора Севастополя" и "довыборах" "депутатов" к так называемым "государственного совета Республики Крым" и "Симферопольское местного совета".

Стоит отметить, что санкции за нарушение суверенитета Украины были введены странами ЕС в 2014 году. Они регулярно продолжаются, хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений из Кремля через его агрессию против Украины.

Голосование на выборах губернатора в оккупированном Севастополе незаконно. Полуостров, с точки зрения международного права, является оккупированной территорией. Проведение там выборов противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.