Украина празднует 23-й День Конституции

В этом году, 28 июня, Украина будет праздновать День Конституции 23 раз подряд. Фото: informator.news

28 июня Украина отмечает День рождения своего главного документа - Конституции. В этом году День Конституции украинцы будут праздновать 23-й раз подряд.

Приходится праздник в пятницу, и так, как есть общегосударственным и единственным, который закреплен в самой Конституции, то отдыхать украинские граждане будут целых три дня.

Верховная Рада утвердила украинскую Конституцию в ночь с 27 на 28 июня 1996 года после долгих обсуждений. Она изменила документ версии УССР 1978 года. "За" проголосовали 315 депутатов. Украина была последней страной бывшего СССР, которая юридически избавилась советского клейма путем утверждения своей конституции.

В этот день в Киеве и других населенных пунктах состоятся торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, народных депутатов и представителей общественности.

В Киеве планируется торжественное возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции Пилипа Орлика.

На Певческом поле в столице 28-30 июня пройдет фестиваль "Пикник на Певческом", на Контрактовой площади 28-29 июня - семейный фестиваль "Свій до Свого по Своє", будут организованы ярмарка, развлечения для всей семьи, выступления артистов, мастер-классы, лекции, аниматоры, аквагрим, лаунж-зона, фудкорты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией

На прошлой неделе, 16 июня, Украина праздновала сразу три праздника: Троицу, День отца и День медика.