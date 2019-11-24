Украина постоянно отражает атаки в киберпространстве - Загороднюк

Министр призвал научиться ориентироваться в информационном поле. Фото: УНИАН

Украина постоянно отражает атаки в информационном и кибернетическом пространстве.

Министр обороны Андрей Загороднюк сказал об этом во время Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе, Канада, сообщается на сайте Минобороны.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее. Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее тех, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общее усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - сказал он.

Министр считает, что информационная защита должна преподаваться в школах. Люди с детства должны научиться отличать правду от лжи, проверять информацию и соблюдать цифровую гигиену.

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Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники учатся ориентироваться в информационных потоках.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, отслеживает личные данные. Об этом основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров написал в своем блоге.