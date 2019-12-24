Украина получит $18 млрд доходов от транзита российского газа - Минэнерго

Доход Украины от транзита российского газа должен составить $ 18 млрд. Фото: censor.net

Продолжение транзита российского газа позволит Украине в течение следующих пяти лет получить до $ 18 млрд доходов.

При этом Украина должна отказаться от потенциального выигрыша в арбитраже $12,2 млрд. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в своей колонке для "Экономической правды".

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более $3 млрд арбитража плюс ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около $ 18 млрд, из них 3 миллиарда - живыми деньгами - уже к новому году", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит газа предохраняет от полномасштабной военной агрессии России - Витренко

Оржель подчеркнул, что отказ от иска на $12,2 млрд не означает потерю этих средств, ведь этот иск Нафтогаз еще не выиграл, а взыскание выигрыша заняло бы достаточно длительное время.

"Кроме того, арбитраж - это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили $12,2 млрд (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой", - сообщил министр, добавив, что если бы Газпром обеспечивал минимальные объемы транзита газа, или украинской ГТС пользовались бы другие компании, то выигрыш был бы еще меньше.

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.