Украина получит 10 млн доз вакцины Рfizer

Израиль передаст Украине 10 млн доз вакцины Рfizer. Фото: pixabay

Израиль передаст Украине 10 млн доз вакцины Рfizer.

Проект контракта уже направлен в Минздрав, а вакцину готовят к отправке. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

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"Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 миллионов доз вакцин Рfizer готовят к отправке в Украину", - сообщила нардеп.

И добавила, что именно так должны работать дипломаты-государственники.

Первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoviShield привезли самолетом из Индии в Украину 23 февраля. Хватит для прививки 250 тыс. человек. Вводить будут 2 уколами с перерывом в 10-14 дней. Вакцину изготовили в индийском Институте сывороток крови, по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca.