Украина получила первые дозы вакцины Pfizer, приобретенные за госсчет

26 мая Украина получила 117 тыс. доз Covid-вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Самолет с препаратом прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад и развезут по регионам.

Это первая партия вакцины Pfizer, которую закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

- работников сферы образования;

- медиков, которые не привились раньше;

- военнослужащих ВСУ, сотрудников структур государственной безопасности;

- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Препарат разработан немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Производится на заводах в США и Европе.

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16 апреля в Киев спецрейсом прибыла первая партия Covid-вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. 117 тыс. доз Украина получила в рамках международной инициативы Сovax по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства". Ею в первую очередь прививали жителей и работников домов престарелых. 18 мая в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.