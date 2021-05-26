Украина получила первые дозы вакцины Pfizer, приобретенные за госсчет

26 мая Украина получила 117 тыс. доз Covid-вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Самолет с препаратом прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад и развезут по регионам.
Это первая партия вакцины Pfizer, которую закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования;
- медиков, которые не привились раньше;
- военнослужащих ВСУ, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Препарат разработан немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Производится на заводах в США и Европе.
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16 апреля в Киев спецрейсом прибыла первая партия Covid-вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. 117 тыс. доз Украина получила в рамках международной инициативы Сovax по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства". Ею в первую очередь прививали жителей и работников домов престарелых.
18 мая в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer. Спецрейс доставил 122 850 доз препарата.
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