Украина получила от США комплексы Javelin

Украина получила военную помощь от США. Фото: УП

Украинские военные встретили третью партию дополнительной помощи от США с комплексами Javelin.

Также получили медаптечки и боеприпасы под "калибры НАТО". Об этом сообщает Минобороны.

"К нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под "калибры НАТО", - отметил генерал-лейтенант Николай Шевцов.

По его словам, вооружение переместят к базам и складам, возьмут на учет и и передадут военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.