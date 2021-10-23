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суббота, 23 октября 2021 10:35

Украина получила от США комплексы Javelin

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Украина получила от США комплексы Javelin
Украина получила военную помощь от США. Фото: УП

Украинские военные встретили третью партию дополнительной помощи от США с комплексами Javelin.

Также получили медаптечки и боеприпасы под "калибры НАТО". Об этом сообщает Минобороны.

"К нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под "калибры НАТО", - отметил генерал-лейтенант Николай Шевцов.

По его словам, вооружение переместят к базам и складам, возьмут на учет и и передадут военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.

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Дата
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