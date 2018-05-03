Украина покупает артиллерию "Гвоздика" в Польше

Украина получает самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" из Польши. Фото: defence-blog

Украинская армия может получить неопределенное количество самоходных гаубиц 122-мм 2С1 "Гвоздика" из Польши.

Украинская армия получит самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" польского производства, которые находятся на службе в чешской армии, сообщает пресс-служба Чехословацкой группы.

Чешская компания работает с польской компанией Wtorplast, по контракту с Украиной на поставку боевых машин пехоты БМП-1АК и самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" в рамках военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей.

"Самоходные гаубицы и боевые машины пехоты экспортируются в Украину через Польшу по согласованию со всеми ведомствами Чешской Республики", - заявил пресс-секретарь Чехословацкой группы Андрей Циртек.

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2С1 "Гвоздика" - самоходная пушка, оснащенная 122 мм нарезной пушкой Д-32. Это модифицированный вариант буксируемой гаубицы Д-30. САУ оснащена системой быстрой перезарядки и загрузки боеприпасов. Максимальная скорость стрельбы - 4-5 выстрелов в минуту. "Гвоздика" совместима со всеми боеприпасами калибра 122-мм, разработанными для гаубицы Д-30.

Чехословацкая группа - холдинг из нескольких десятков предприятий, которые занимаются продажей и поставками военной техники.

В Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе. Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть в российских военных.