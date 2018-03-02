Украина повезет танк "Оплот" в США

Поставку "Оплот" в США осуществит завод имени Малышева. Фото: defence24.pl

Украина поставит в США один танк "Оплот".

Об этом пишет агентство "ОПК" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что поставку осуществит завод имени Малышева. А также отмечается, что она будет осуществлена через государственную компанию-спецэкспортера.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной. Поскольку "речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".

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Новейшие танки "Оплот", а также противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" украинского производства повысят оборонительную способность ВСУ уже до конца 2018 года.

Об этом говорит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет "Радио "Свобода".