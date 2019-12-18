Украина подписала безвиз с европейской страной

 
Ексклюзивы
1/5
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 459
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 909
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1404
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2718
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 522
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2520
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2970
Фото
Все фото
3
9
4
26
4
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Погодная аномалия: на Киевщине пробиваются ростки тюльпанов
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 909
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 477
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2628
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 783
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 21:41

Украина подписала безвиз с европейской страной

  Комментировать
Украина подписала безвиз с европейской страной
Украина подписала безвиз с Северной Македонией. Фото: 112

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменене как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

Граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не превышает 90 дней подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила безвиз с Доминиканой

Отменили долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью обучения, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами. Такое решение принято на утреннем заседании Кабинета Министров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина подписала безвиз с европейской страной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинская энциклопедия вышла в 17 томах

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 39800
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 22518
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 15282
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 14913
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 7812
Общество
"Закладываем бомбу под унитарности страны" - эксперт об изменениях Конституции, что предлагает Зеленский
"Закладываем бомбу под унитарности страны" - эксперт об изменениях Конституции, что предлагает Зеленский
 1 Просмотров: 234
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
3
 Просмотров: 225
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
 1 Просмотров: 459
Заработал Офис противодействия рейдерству
Заработал Офис противодействия рейдерству Просмотров: 126
Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье
Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье
 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
9
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 47663
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua