Украина подписала безвиз с европейской страной

Украина подписала безвиз с Северной Македонией. Фото: 112

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменене как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

Граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не превышает 90 дней подряд.

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Отменили долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью обучения, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

Украина вводит безвизовый режим с Маршалловыми островами. Такое решение принято на утреннем заседании Кабинета Министров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.