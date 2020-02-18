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вторник, 18 февраля 2020 11:14

Украина поднялась в рейтинге счастья

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Украина поднялась в рейтинге счастья
Фото: inlviv.in.ua

Рейтинг Украины в мировом рейтинге счастья вырос.

Каждый второй украинец чувствует себя счастливым, тогда как несчастных всего 18%, свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который проводили в Украине в конце 2019 года.

В это же время, в мире другая тенденция - с 2014 года индекс падает все больше. Он рассчитывается как разница между процентом счастливых и процентом несчастных людей.

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В 2019 году уровень индекса счастья в Украине увеличился до 33%. В 2017-м он достигал лишь 8%.

Соответствующее исследование провели специалисты Киевского международного института социологии. В опросе приняли участие 2 тыс. человек, среди них:

51% - считали себя счастливыми;

30% - чувствовали себя средне;

18% - жаловались на проблемы в личной жизни;

1% - воздержались от ответа.

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