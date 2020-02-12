В каких странах живут самые счастливые люди

В Украине стало больше счастливых людей. Фото: УНИАН

В 2019 году уровень индекса счастья в Украине увеличился до 33%. В 2017-м он достигал лишь 8%.

Соответствующее исследование провели специалисты Киевского международного института социологии. В опросе приняли участие 2 тыс. человек, среди них:

51% - считали себя счастливыми;

30% - чувствовали себя средне;

18% - жаловались на проблемы в личной жизни;

1% - воздержались от ответа.

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Мировой показатель счастья в 2014 году снизился до 64%, а в последние два года остановился на отметке 48%. В прошлом году ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опросила 45 тыс. респондентов из 46 стран мира, насколько они довольны или недовольны своей жизнью.

Более половины респондентов стран (59%) ответили положительно. 28% опрошенных считают себя ни счастливыми, ни несчастными, а 11% дали отрицательный ответ.

Самыми счастливыми странами стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. А вот Украина в общем рейтинге входит в десятку несчастных стран, рядом с Великобританией, Россией и Гонконгом.

"На уровень счастья и на уровень удовлетворенности жизнью влияет не только уровень обеспеченности, но и уровень притязаний. Если он низкий, то люди могут быть счастливыми и при низком уровне обеспеченности. И наоборот, рост уровня притязаний снижает уровень счастья. Поэтому в некоторых бедных странах уровень счастья может быть более высоким, чем в некоторых богатых государствах", - объясняет генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Увеличилось количество тех, кто готов терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года. Если два года назад таких было 32%, то в конце 2019-го - 49%.