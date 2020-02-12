В каких странах живут самые счастливые люди

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 828
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 1935
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 1953
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 585
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 5463
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2079
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1926
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
4
6
6
5
7
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Украинцы испытали французские вертолеты в спецоперации: яркие фото
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
"Оскар": о чем фильмы-победители и почему их стоит посмотреть
"Оскар": о чем фильмы-победители и почему их стоит посмотреть
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 585
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1926
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1053
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1035
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 900
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 18:47

В каких странах живут самые счастливые люди

  Комментировать
В каких странах живут самые счастливые люди
В Украине стало больше счастливых людей. Фото: УНИАН

В 2019 году уровень индекса счастья в Украине увеличился до 33%. В 2017-м он достигал лишь 8%.

Соответствующее исследование провели специалисты Киевского международного института социологии. В опросе приняли участие 2 тыс. человек, среди них:

51% - считали себя счастливыми;

30% - чувствовали себя средне;

18% - жаловались на проблемы в личной жизни;

1% - воздержались от ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев недовольны доходами: опрос

Мировой показатель счастья в 2014 году снизился до 64%, а в последние два года остановился на отметке 48%. В прошлом году ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опросила 45 тыс. респондентов из 46 стран мира, насколько они довольны или недовольны своей жизнью.

Более половины респондентов стран (59%) ответили положительно. 28% опрошенных считают себя ни счастливыми, ни несчастными, а 11% дали отрицательный ответ.

Самыми счастливыми странами стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. А вот Украина в общем рейтинге входит в десятку несчастных стран, рядом с Великобританией, Россией и Гонконгом.

"На уровень счастья и на уровень удовлетворенности жизнью влияет не только уровень обеспеченности, но и уровень притязаний. Если он низкий, то люди могут быть счастливыми и при низком уровне обеспеченности. И наоборот, рост уровня притязаний снижает уровень счастья. Поэтому в некоторых бедных странах уровень счастья может быть более высоким, чем в некоторых богатых государствах", - объясняет генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Увеличилось количество тех, кто готов терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года. Если два года назад таких было 32%, то в конце 2019-го - 49%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких странах живут самые счастливые люди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Черчилль сказал слова, которые стали любимыми для всех политиков

Запустили первый украинский ядерный реактор

Тюремщики убили украинскую разведчицу

Спаситель нации стал ее врагом - история основателя автокомпании Renault

Тризуб официально стал гербом

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Подростка спасли новым лекарством

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 52608
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 18099
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 17713
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 13609
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 12888
Общество
На Донбассе было относительно спокойно: сообщили последние новости
На Донбассе было относительно спокойно: сообщили последние новости Просмотров: 9
УБД для добровольцев: как получить статус
УБД для добровольцев: как получить статус Просмотров: 153
Языковые квоты: на сколько миллионов Нацсовет оштрафовал радио
Языковые квоты: на сколько миллионов Нацсовет оштрафовал радио Просмотров: 243
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
 Просмотров: 225
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
4
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
4
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 48785
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua