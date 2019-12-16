Украина поднялась в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата

Опубликовали рейтинг эффективности борьбы с изменениями климата. Фото: Сегодня

Украина заняла 17 место среди 58 стран мира в рейтинге, который показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020.

Украина попала в группу стран с высоким показателем эффективности. Она получила 60,09 баллов из 100. В прошлом году Украина занимала 18 место, говорится в отчете NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network.

В отчете положительно оценили создание Министерства энергетики и охраны окружающей среды. Экологи считают, что такие изменения имеют потенциал к улучшению климатической политики страны.

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Рядом с Украиной в рейтинге стоят Швейцария и Франция на 17 и 18 местах соответственно.

Четвертое место заняла Швеция с 76,28 баллами, пятое — Дания с 71,14 баллами, а шестое — Марокко с 70,63 баллами.

Отмечается, что ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменений климата.

Антилидерами рейтинга стали США и Саудовская Аравия на 61 и 60 месте соответственно.

Оценка страны складывается из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии, общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.

Раньше, климатический саммит ООН в Мадриде завершился скандалом, поскольку крупнейшие мировые экономики не берут на себя обязательства, закрепленные в Парижской сделке.