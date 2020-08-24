Украина отмечает 29-й День Независимости

Отмечаем 29-ю годовщину Независимости

Сегодня, 24 августа, отмечаем 29-ю годовщину Независимости Украины. В столице, больших и меньших других городах и поселках органы государственной власти, местного самоуправления, участники ООС / АТО и общественности примут участие в торжествах.

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины независимости Украины выступит с речью на Софийской площади в Киеве. На Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

Также анонсирован Марш защитников, который собрал более 10 тыс. участников в прошлом году.

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Также состоятся церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников революции достоинства и войны против русских оккупантов на Донбассе.

Можно будет принять участие также в тематических культурных, медийных, выставочных и других мероприятиях.

Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта.