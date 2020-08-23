День Независимости: Какие улицы Киева будут перекрыты на время празднования

Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, предоставив перечень улиц и карту перекрытия движения.
"Да, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - говорится в сообщении.
В частности, движение ограничат на таких улицах:
-улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)
Михайловского площадь;
-улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
-улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
-улица А. Тарасовой;
-улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)
-улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)
-Софийська площадь;
-Рильський переулок;
-улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)
-улица Десятинная.
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Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:
-часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)
-бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
-ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
-Володимирський проезд;
-ул. Касательно;
-ул. Прорезная;
-ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
-площадь Бессарабская;
-ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)
-площадь Европейская;
-Володимирський спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
-ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
23 августа в Украине отмечают государственный праздник - День Государственного Флага Украины. Ввел праздник второй украинский президент Кучма в 2004 году. 23 августа 1991 группа депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады (этот флаг хранят под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.
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