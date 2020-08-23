День Независимости: Какие улицы Киева будут перекрыты на время празднования

Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Фото: agoda.com

Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части столицы временно будут закрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, предоставив перечень улиц и карту перекрытия движения.

"Да, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

-улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)

Михайловского площадь;

-улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

-улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

-улица А. Тарасовой;

-улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)

-улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)

-Софийська площадь;

-Рильський переулок;

-улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)

-улица Десятинная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве

Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

-часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)

-бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

-ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

-Володимирський проезд;

-ул. Касательно;

-ул. Прорезная;

-ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

-площадь Бессарабская;

-ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)

-площадь Европейская;

-Володимирський спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

-ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

23 августа в Украине отмечают государственный праздник - День Государственного Флага Украины. Ввел праздник второй украинский президент Кучма в 2004 году. 23 августа 1991 группа депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады (этот флаг хранят под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.