Украина опустилась в рейтинге загранпаспортов

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Об этом говорится в сообщении компании для УНН.

"Украина потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место. Украинцы могут по-прежнему посещать без визы 128 стран. Такой же показатель у Никарагуа. За год Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но в то же время потеряла "безвиз" с Бенином и Джибути ", - говорится в сообщении.

Третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление света, на одну страну больше, чем год назад.

Второй место у Сингапура с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).

"Аутсайдером" индекса стал Афганистан: граждане этой страны могут посещать без визы всего 26 направлений.

Кабинет министров подписал соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об отмене визовых требований. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.