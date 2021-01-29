Украина оказалась среди 10 стран с худшей реакцией на пандемию

Хуже всего отреагировала Бразилия. Фото: pixabay.com

Украина вошла в десятку стран мира, которые хуже всего отреагировали на пандемию Covid-19, заняв 90 место из 98 возможных.

Хуже всего отреагировала Бразилия. В самом низу рейтинга также оказались США, Иран, Колумбия и Мексика. Россия на 76 месте, Польша на 65, а вот Словакия на 22, говорится в данных исследования Австралийского института Леве.

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Цель исследования-с помощью 6 показателей установить эффективность реакции властей на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения. Всего оценили 98 стран. Каждая получила рейтинг от 0 до 100. Лидером рейтинга стала Новая Зеландия с результатом в 94,4. на 2-м месте оказался Вьетнам, а на 3-м - Тайвань. Также в топ-5 вошли Таиланд и Кипр. В десятке лучших оказались Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка. Китай исключили из-за отсутствия данных о количестве тестирований.

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За последние сутки в Украине обнаружили 5181 новых больных коронавирусом. Из них детей - 218, медработников - 212. Всего, по состоянию на утро 29 января, имеем 1 211 593 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 479 летальных.