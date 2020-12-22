Украина обсуждает покупку вакцины еще с тремя государствами - Кабмин

Ситуацию по покупке вакцины также обсудил премьер-министр Денис Шмыгаль с послами стран "Большой семерки" (G7) и Евросоюза. Фото: pixabay

Кроме компаний-разработчиков вакцины, Украина привлекла к обсуждению ситуации по ее покупке также посольства США, Великобритании и Германии.

В переговорах еще участвуют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк, сообщает правительственный портал.

Ситуацию по покупке вакцины также обсудил премьер-министр Денис Шмыгаль с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза.

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"Украине нужен доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно скорее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в бюджете Украины на 2021 год предусмотрели создание специального фонда, деньги из которого будут идти на закупку вакцины.

В 1-й половине 2021 года бедные страны получат вакцину от коронавируса. В рамках глобальной инициативы COVAX заключили соглашения на поставку почти 2 млрд доз вакцин от коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения.