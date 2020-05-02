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суббота, 02 мая 2020 10:13

Украина обогнала Южную Корею - статистика Сovid-19 в мире

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Украина обогнала Южную Корею - статистика Сovid-19 в мире
Более 3 млн человек инфицированы коронавирусом. Фото: Reuters.

2 мая в мире инфицировано коронавируса 3 344 274 человек.

Такие данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США - 1 103 781, Испании - 213 435, Италии - 207 428, Великобритании - 178 685, Франции - 167 305, Германии - 164 077, Турции - 122 392, России - 114 431.

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Украина уже обогнала Южную Корею количества инфицированных. 10 861 против 10 780.

С начала пандемии жертвами стали 238 775, выздоровели - 1 053 344.

1 мая в Украине зафиксировали 550 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 95 больше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дата
02
мая

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