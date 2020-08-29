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суббота, 29 августа 2020 21:56

Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед - Минздрав

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Украина обеспечена тестами на несколько месяцев вперед - Минздрав
Степанов заявил, что тестов хватит на несколько месяцев вперед. Фото: Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов знает, что существуют случаи, когда желающих пройти тест на COVID-19 отправляют в частные учреждений, и заверил, что все государственные учреждения тестами обеспечены.

"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", - рассказал глава Минздрава в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что с начала пандемии было существенно обновленное оборудование для тестирования.

"Я вам хочу сказать, что к началу пандемии последний раз оборудования в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. То есть последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно учим людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области ", - подчеркнул министр.

После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии.Согласно новым правилам, в регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию. Учителей будут допускать к работе только после измерения температуры.

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