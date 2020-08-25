Минздрав изменил карантинные требования для обучения в школах

Фото: VisionPic .net from Pexels Ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии.

Об этом 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно новым правилам, в регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию.

Учителей будут допускать к работе только после измерения температуры.

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Ученики 1-4 классов могут находиться в школе без масок или респираторов. Однако, если хотя бы один из них заразится коронавирусом, то весь класс уйдет на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны находиться только на входе. Ученикам и преподавателям стоит мыть руки после каждого урока.

Не все дети пойдут в школу 1 сентября. При этом регионы со средним и минимальным риском перейдут на комбинированное обучение.