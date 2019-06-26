Украина не вышла из ПАСЕ, но наша реакция должна быть болезненной - Береза

На голосовании пророссийскую резолюцию поддержали 118 членов ПАСЕ, 62 - были против, 10 - воздержались. В частности, за возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция. Украину же поддерживали Грузия, Польша, Великобритания и страны Балтии. Фото: Интерфакс-Украина

Необходимо прекратить все возможные спекуляции и разгон фейков. Украина не вышла из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Пишет в Фейсбуке народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

"Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии и будет участвовать только в процессах по обжалованию полномочий российской делегации и наложению на нее санкций", - объясняет он.

Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвано, пишет нардеп.

"В европейских СМИ началась кампания по обструкции депутатов ПАСЕ, проголосовавших за возвращение в Ассамблею российской делегации. В немецкой прессе начали уже публиковать поименный список проголосовавших за. Люди хотят знать своих "героев", - отмечает Борислав Береза.

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По его словам, реакция Украины должна быть взвешенной, прагматичной, циничной и болезненной для ПАСЕ.

"Это должно быть быстрое консолидированное решение Верховной Рады, президента и министра иностранных дел. Как один из вариантов - это отзыв приглашения ПАСЕ быть наблюдателями на выборах в Украине и закрытие офиса Совета Европы в Киеве через непродление меморандума. После того, как наплевав на свои правила и уничтожив уважение к стандартам демократии, руководство ПАСЕ вернуло в зал страну-агрессора, страну-оккупанта, Совет Европы потерял право быть моральным авторитетом и задавать стандарты. Для начала Совету Европы и ПАСЕ нужно восстановить свою репутацию.

Украина будет и дальше взаимодействовать с ПАСЕ, как с органом, в котором принимаются важные резолюции. Формат работы будет определен в ближайшее время", - добавляет Береза.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.