Украина направила Беларуси запрос на выдачу вагнеровцев

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 человек. Фото: Радио Свобода

11 августа Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 человек, воевавших на Донбассе против Украины.

Следствие установило, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР. Всем вагнеровцам огласили подозрение в участии в террористической организации. Шевченковский районный суд г. Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

6 августа Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюком также подтвердила намерение запрашивать выдачу 28 человек.

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В ночь на 29 июля правоохранительные органы Беларуси задержали 33 боевиков российской ЧВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев много террористов ЛДНР, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Впоследствии Беларусь получила запрос Украины о временном аресте задержанных боевиков.