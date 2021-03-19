Украина может снова перейти на летнее время

Украина будет переходить на летнее время в ночь на 28 марта. Фото: pixabay.com

Верховная Рада может не успеть до 28 марта рассмотреть законопроект об отмене перевода часов. Соответственно Украина снова перейдет на летнее время.

"До закона о прекращении перевода часов уже в этом марте вряд ли дойдет очередь, значит скорее всего Украина будет переходить на летнее время в ночь на 28 марта", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в Telegram-канале.

Нардеп также напомнил, что в пятницу, 19 марта, в Верховной Раде запланировано:

- очередной отчет правительства и Минздрава о вакцинации;

- выступление президента Литвы;

- продолжение поправок в земельный закон.

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"Утром начнем собирать подписи о проведении в 13:00 пятницы внеочередной сессии, на которой из-за вспышки коронавируса отложим пленарные заседания до 13 апреля и освободим от ответственности производителей вакцин от коронавируса для получения бесплатных вакцин через механизм COVAX", - добавил Фролов.

Ежегодный перевод часов значительно влияет на здоровье человека. Именно в этот период врачи имеют больше пациентов с паническими расстройствами, страхами и депрессиями, рассказала Gazeta.ua терапевт Наталья Гаптар. Изменение стрелок на часах приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.