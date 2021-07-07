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среда, 07 июля 2021 22:53

Украина купит ледокол для антарктических экспедиций

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  Украина купит собственный ледокол. Фото: Deily
Украина купит собственный ледокол. Фото: Deily

Украина купит научно-исследовательское судно-ледокол для украинских антарктических экспедиций.

Средства на покупку судна были предусмотрены для Министерства образования и науки на 2021 год, однако их сумма не уточняется. Об этом сообщили в пресс служба МОН.

"Океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах Океана", - говорится в сообщении.

Собственное судно необходимо прежде всего украинским полярникам, которые ежегодно преодолевают логистические проблемы, чтобы добраться до станции "Академик Вернадский". С этой целью Украина вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда в Антарктиду. Украинские полярники ранее в беседе с с президентом Украины Владимиром Зеленским отмечали, что наибольшаґ потребность для них это собственный ледокол.

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Сегодняшнее решение правительства является только началом процесса. Теперь его должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета и только после этого станет возможным приобретение судна. Однако в МОН выразили надежду, что украинские полярники уже в этом году отправятся на ледяной континент на собственном судне под флагом Украины.

В Антарктиде украинские полярники станции "Академик Вернадский" отобрали образцы скелета и мягких тканей кита, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Эти останки нашли зимовщики еще первой украинской экспедиции 1996 года.

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Дата
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