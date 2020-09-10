Украина катастрофически теряет питьевую воду - эколог

В Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать, что у нас на ближайшие 50-100 лет является такое-то количество питьевой артезианской воды. Фото: pixabay

Масштабными темпами Украина теряет питьевую пресную воду.

Это серьезная проблема, которая не может не пугать, рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, передает "Уніан".

"Мы видим дефицит питьевой воды, при этом, не знаем реального количества питьевой артезианской воды", - отметила она.

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По словам эколога, артезианские источники не посчитаны государством. В Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать, что у нас на ближайшие 50-100 лет является такое-то количество питьевой артезианской воды.

"Во-первых, нужно провести мониторинг и понять текущую ситуацию. Во-вторых, надо запретить использовать уникальные источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства. Сейчас это делают, потому что законом не запрещено. Хотя, на мой взгляд, это вообще недопустима, уголовное аномалия ", - заявила специалист.

Она подчеркнула, что для промышленных нужд воду можно опреснить, есть много технологий. При этом отметила, что артезианская вода в Украине ограничено, поэтому надо запретить использовать этот ресурс для любых нужд, кроме питьевого водопотребления.

Границы климата природных зон смещаются на север. Это причина того, что в будущем в Киеве будет степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.