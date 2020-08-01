Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать

Украина изменила правила въезда для людей, которые возвращаются из-за границы во время карантина.

Новые правила действуют с 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

"С 1 числа меняются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Люди, которые приезжают из стран "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования, и без самоизоляции и проведения тестов проходят на территорию Украины", - рассказал он.

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Граждане, которые едут с "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14-дневную самоизоляцию. Или в течение суток сдать ПЦР-тест. Или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее, чем за два дня до пересечения границы.

Ляшко также отметил, что в Украине изменили критерии определения, к какой из зон относится страна. Список государств уже опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.

Автор: moz.gov.ua В Украине изменили критерии определения, к какой из зон относится страна

С сегодняшнего дня, 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.