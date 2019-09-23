Украина имеет моральное и юридическое право не отдавать внешний долг

Андрей Новак: Наши европейские партнеры подписывали Будапештский меморандум. Они не выполнили свои обязательства. Фото: Сергей Старостенко

2020-й - период пиковых выплат по государственному долгу. Около 40% доходной части бюджета отдадим кредиторам. Но наша экономика это выдержит.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"У нас будет новая программа с МВФ - длиннее и на большую сумму. Позволит нам спокойно перекредитоваться и обслуживать внешний долг без потерь. Уже звучат инициативы реструктуризировать долг - растянуть на длительное время, чтобы на каждый год приходилась меньшая сумма. Это - реальная перспектива" , - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наша цель создать Китай в центре Европы" - эксперт о развитии украинской экономики

По его словам, западные партнеры понимают, что Украина страдает от российской агрессии. Мы не можем работать с финансами как в мирное время.

"Возможно даже удастся добиться списания части долга. Наши европейские партнеры подписывали Будапештский меморандум. Они не выполнили свои обязательства. Поэтому у нас есть юридическое, экономическое, моральное право требовать списания. Это уже не чисто финансовый вопрос. Имеет политический подтекст", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.