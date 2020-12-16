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среда, 16 декабря 2020 03:42

Украина и ВОЗ будут сотрудничать в борьбе с пандемией Covid-19

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Украина и ВОЗ будут сотрудничать в борьбе с пандемией Covid-19
Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, чтобы обсудит ситуацию с Covid-19 в Украине.

Украина стремится максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от коронавируса, сообщает пресс-служба дипведомства.

Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективного противодействия пандемии и укрепление украинской системы здравоохранения.

Также Кулеба обратил внимание ВОЗ на сложную эпидемическую ситуацию на временно неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Стороны обсудили вопрос доступа международных организаций на оккупированный Донбасс.

"Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащим медицинским и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", - резюмировал Кулеба.

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Напомним, что МОЗ рассчитывает получить вакцину в феврале. Сейчас Украина находится на завершающей стадии с несколькими производителями вакцин от коронавируса.

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