Украина и ВОЗ будут сотрудничать в борьбе с пандемией Covid-19

Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, чтобы обсудит ситуацию с Covid-19 в Украине.

Украина стремится максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от коронавируса, сообщает пресс-служба дипведомства.

Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективного противодействия пандемии и укрепление украинской системы здравоохранения.

Также Кулеба обратил внимание ВОЗ на сложную эпидемическую ситуацию на временно неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Стороны обсудили вопрос доступа международных организаций на оккупированный Донбасс.

"Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащим медицинским и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", - резюмировал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семьи врачей, погибших от Covid-19, не получают обещанных от государства денег

Напомним, что МОЗ рассчитывает получить вакцину в феврале. Сейчас Украина находится на завершающей стадии с несколькими производителями вакцин от коронавируса.