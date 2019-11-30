Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море

Украина и РФ согласовали порядок отлова рыбы в Азовском море. Фото: ukrinform

Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Об этом со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины сообщает UA: Крым.

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы

Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.

Украина и Россия начали согласовывать договор о присоединении газовых сетей по европейским правилам.