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суббота, 30 ноября 2019 00:42

Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море

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Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море
Украина и РФ согласовали порядок отлова рыбы в Азовском море. Фото: ukrinform

Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Об этом со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины сообщает UA: Крым.

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.

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Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.

Украина и Россия начали согласовывать договор о присоединении газовых сетей по европейским правилам.

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