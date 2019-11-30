Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море

Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.
Об этом со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины сообщает UA: Крым.
"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.
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Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.
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