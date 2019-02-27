Украина и Россия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море

Украина подписала с РФ договор о вылове рыбы. Фото: Zaxid

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало соглашение с Россией о распределении квот вылова рыбы в Азовском море.

Согласно условиям договора Украине можно ловить до девяти тысяч тонн бычка, для РФ - до шести тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем совершать вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ Украине", - рассказал глава ведомства Ярослав Белов.

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В частности, стороны договорились о передаче задержанных рыбаков той стране, гражданство которой они имеют.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков во время совершения ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - подчеркнул Белов.

В Украине на 25% по сравнению с 2017 годом сократился промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов. В прошлом году составил 61,5 тыс. т .