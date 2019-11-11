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понедельник, 11 ноября 2019 21:21

Украина и Россия дистанционно подпишут договор

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Украина и Россия дистанционно подпишут договор
Документ позволит Украине законно ловить рыбу в Азовском море. Фото: УНН

Украина и Россия в среду, 13 ноября, дистанционно подпишут договор о вылове рыбы в Азовском море в 2020 году.

Как отмечается, договор будет подписан дистанционно впервые за годы независимости. Документ позволит Украине законно ловить рыбу в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что договор будет подписан дистанционно впервые за годы независимости. Подписание документа позволит Украине законно ловить рыбу в Азовском море.

"Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, работающих в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что Украина не может отказаться от этих переговоров, поскольку нет альтернативных методов по урегулированию деятельности сторон в рыболовстве в Азовском море. Это чревато тем, что силовые структуры России смогут усилить давление на украинских рыбаков и право задерживать украинские суда. Также снизятся показатели ловли рыбы в промышленных масштабах.

Береговая охрана России начала останавливать судна украинских рыбаков недалеко от острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки на Херсонщине. Сотрудники Федеральной службы безопасности расспрашивают об участии рыбаков в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

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11
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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