Украина движется от Сталина в Европу - социолог

Почти половина украинский считают, что нужно отмечать обе даты Второй мировой. Фото: Слово и Дело

Украина показывает тенденцию к европейскому подходу памяти жертв Второй мировой войны, говорит социолог Владимир Паниотто. Комментирует Gazeta.ua результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова. По результатам 41% украинцев считают, что Украина должна отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

"Киевский международный институт социологии тоже входит в консорциум с этими организациями и проводит иногда такой опрос. В прошлом году 39% считали нужным отмечать обе даты, но эта разница не значащая. Важно, что движемся в обратном направлении по сравнению с северным соседом. В России происходят как раз процессы романтизации советского прошлого. Ставим еще вопрос об отношении к Сталину. Еще 7 лет назад лишь на 5% больше по России было людей, которые положительно относятся к Сталину, чем в Украине. у нас было тогда 23, а в РФ - 28% . Сейчас у нас 16%, а у них 52% населения в 2020 году", - рассказал Паниотто.

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31% считает, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентам безразлично.

"14% год назад считали, что нужно отмечать только 8 мая День памяти и примирения. Частично стало больше тех, кто решил отмечать обе даты. Количество равнодушных где такая же. Возможно, это потому, что при предыдущей власти более активно происходила декоммунизация , а новая не настаивает на таких акцентах ", - подытожил.

62% украинцев считают деятельность советского диктатора Иосифа Сталина негативной. Деятельность проводника ОУН Степана Бандеры положительной для Украины считают 32% граждан. Столько же считают деятельность отрицательной.