Украина должна обезопасить себя на случай запуска Северного потока-2

Олег Саакян: Россия хочет непременно достроить газопровод и доказать, что может действовать сама вопреки санкциям. Фото: Reuters

Северный поток-2 уже стал не столько экономическим, сколько символическим проектом. Для всех участников важно не потерять лицо.

Об этом в комментарии Gazeta.ua для говорит политолог Олег Саакян, 25 лет.

"Россия хочет достроить газопровод и доказать, что может действовать сама вопреки санкциям. Германия же пытается не поддаваться на политическое давление со стороны США, которые критически относятся к строительству и призывают Берлин прекратить его. В то еще время даже если Северный поток-2 будет достроен, он вряд ли сможет окупиться, этого точно не произойдет в ближайшие годы. Берлин надеется договориться с администрацией нового американского президента Джо Байдена, найти какой-то конструктивный подход к реализации этого проекта. Но уже сегодня в Германии произошел частичный переход на сжиженный газ, транзит через Украину продолжается и параллельно строится газопровод из Норвегии В Польшу", - объясняет эксперт.

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По его словам, Северный поток-2 уже не так сильно угрожает энергетической безопасности Европы. Но до сих пор является очень опасным военно-политическим фактором для Украины.

"Мы в свою очередь должны противодействовать этому на двух направлениях. Первый - наращивать собственную добычу газа. Нужно всегда учитывать, что из-за нестабильной позиции России наша транзитная труба может в любой день остаться пустой. Надо иметь запасы. Также нужно работать на внешнем направлении: поддерживать контакты с Соединенными Штатами, акцентировать внимание на опасности этого проекта, чтобы Вашингтон не решил снять свои санкции. Еще нужно налаживать контакты с немецкими политическими и бизнес-элитами. Западные страны живут по принципу демократии, там именно от позиции общества и бизнеса зависит пребывания политика при власти. РФ всегда имела активное лобби среди немецких предпринимателей, подкупала чиновников, манипулировала общественным мнением. Нужно противодействовать ей на этом поле", - добавляет Олег Саакян.

5 декабря в водах Германии мало восстановиться строительство российского газопровода Северный поток-2, который проходит в Европу в обход Украины. Об этом сообщали российские СМИ. В тот же день на место строительства в Балтийском море якобы прибыло российское судно "Академик Черский". Баржа "Фортуна", которая тоже должна была быть задействована в строительстве, а не доплыла до места назначения. За несколько часов плавания она вернулась в порт немецкого города Висмар.