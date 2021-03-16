Украина будет выдавать свидетельства о вакцинации от Covid-19

Паспорта вакцинации будут выдаваться и в Украине. Фото: Reuters

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует, в комментарии "Коронавирус.Инфо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против Covid-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против Covid-19", - подчеркнул санврач.

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Министерство здравоохранения дало разъяснения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине.