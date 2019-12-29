"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова

Родственники Небесной сотни заявили об угрозах со стороны Портнова. Фото: УНИАН

Родственники Небесной сотни возмущены бездействием правоохранительных органов и отсутствием реакции на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Он призвал "продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

"Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции Достоинства - со стороны представителей режима Януковича", сообщает ОО "Семьи Небесной сотни" в Facebook .

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Родственники погибших предлагают включили в списки на обмен именно его, а не эксберкутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

"Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор - Россия", - говорится в заметке.

С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 эксберкутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году. Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся в СИЗО, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, находящихся под домашним арестом должны передать для обмена пленных самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", который запланирован на завтра 29 декабря.