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четверг, 13 июня 2019 12:28

Учительнице удалили опухоль из головы - нужна помощь на реабилитацию

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Автор: Фото предоставлено Дмитрием Скрыпником
  65-летняя Людмила Скрипник лечит внутреннюю мозговую опухоль
65-летняя Людмила Скрипник лечит внутреннюю мозговую опухоль

65-летняя Людмила Скрипник из Полтавы лечит внутреннюю мозговую опухоль. Перенесла операцию. Находится в Кировоградской областной больнице. Проходит лучевую терапию. На 27 курсов необходимо более 140 тыс. грн. Родные просят помощи.

"Мать более 20 лет работает в школе. В начале апреля в Полтаве ей сделали операцию. Обошлась в 85 тысяч гривен. Теперь мама в областной больнице Кировоградской области проходит лучевую терапию. Там новее оборудование и есть профессионал по головному мозгу.

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За первые 10 курсов лечения мы оплатили почти 45 тысяч гривен. Часть денег заняли, часть сдали ее ученики, выпускники и просто неравнодушные люди. Теперь снова нужны средства. За помощью должны так же обращаться к людям. Искренне надеемся на понимание и будем благодарны за каждую гривну", - рассказывает Gazeta.ua сын Дмитрий Скрипник.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7427 2434 3664 (родная сестра Людмилы Скрипник Биндас Валентина Витальевна).

Контакты Дмитрия Скрипника: 0 (99) 718 00 06.

Житель села Терешки Полтавского района 25-летний Владислав Таран от облитерирующего эндартериита потерял левую ногу. Сейчас болезнь добралась до второй. Односельчане собирают деньги на лечение Владислава с надеждой спасти ногу.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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