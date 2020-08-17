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понедельник, 17 августа 2020 13:10

Ученые установили новую опасность пластика в океане

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Ученые установили новую опасность пластика в океане
Ученые утверждают, что пластиковый мусор в океане может заражать рыб и других живых организмов, которые человек употребляет в пищу, вроде креветок и устриц. Фото: pixabay

Согласно результатам исследования, плавающие в морях и океанах тысячи тонн пластика распространяют смертельно опасные болезни.

Они попадают в морских животных и рыб, откуда проникают в пищевую цепочку, пишет The Daily Mail.

Ученые утверждают, что пластиковый мусор в океане может заражать рыб и других живых организмов, которые человек употребляет в пищу, вроде креветок и устриц.

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Некоторые смертельно опасные болезни таким образом проникают в пищевую цепь. Речь идет, прежде всего, о доли микропластика, чей диаметр менее 5 мм. Они образуются после расщепления больших продуктов из пластика, а также текстильных волокон, сигаретных фильтров или даже косметики и предметов гигиены.

Частицы микропластика попадают в воду, где они используются как транспортный механизм путешествий на длительные дистанции человеческими и животными патогенами вроде бактерий. На частицах пластика опасные бактерии могут переноситься от одного континента к другому. Даже эти ультра-тонкие пластиковые частицы уже побуждают к формированию биопленки - сообщества микробов, покрывают поверхности тех или иных пластиковых частиц.

Различные виды моллюсков вроде устриц имеют систему фильтрации употребляемой пищи, которая делает их очень уязвимыми перед поглощением зараженных частиц пластика. Эта передача патогенов от пластика к представителям морской фауны может уничтожить всю популяцию моллюсков в некоторых регионах или послужить инструментом заражения людей, которые любят употреблять морепродукты.

Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной увеличения загрязнения окружающей среды. Защитные средства спровоцировали увеличение загрязнения на фоне пандемии коронавируса.

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Дата
17
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